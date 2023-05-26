Папа Римський каже, що «деокупація України є політичною проблемою»

Деокупація територій України, які наразі перебувають під контролем російської армії, начебто є «політичною проблемою», зазначив папа Римський Франциск в інтерв’ю Telemundo.

За його словами, зараз влада України нібито «не так і мріє про мирні переговори з Росією», оскільки країна разом із західними союзниками «має дуже велику силу».

При цьому понтифік не став стверджувати, що для досягнення миру Росія має повернути окуповані території України.

«Це (деокупація територій – ред.) політична проблема . Мир буде досягнуто того дня, коли вони (Україна та Росія – ред.) зможуть говорити один з одним – або самі, або через інших», – додав папа Римський.

13 травня в Італії з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відбулися його переговори з президентом і головою уряду Італії, а також зустріч із папою Римським. У пресслужбі Ватикану повідомили, що обговорювалася «гуманітарна та політична ситуація» в Україні.

Папа Римський раніше говорив, що готовий відвідати Київ, але за умови, що він також приїде і до Москви, додавши, що він або відвідає обидва міста, або жодне з них.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.