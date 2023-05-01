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«Зеленський не погоджувався на такі дискусії» – представник влади про миротворчу місію Ватикану

Папа Римський Франциск (п) і премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, Ватикан, 27 квітня 2023 року

В Україні нічого не знають про миротворчі зусилля Ватикану з метою припинення війни з Росією. Про це, як повідомляє 1 травня CNN, заявив неназваний український чиновник, близький до президентської адміністрації.

«Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення», – сказав високопосадовець.

Папа Римський Франциск заявив 30 квітня журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні. «Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це», – розповів понтифік після триденного перебування в Угорщині.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрічався з папою Франциском у Ватикані та повідомив, що обговорив «формулу миру», запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, і запросив очільника католицької церкви відвідати Україну.

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