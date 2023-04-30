Ватикан бере участь у місії щодо досягнення миру між Україною та РФ – папа Римський

Ватикан бере участь у миротворчій місії, яка спробує «покласти край конфлікту між Росією та Україною», сказав папа Римський Франциск, пише видання The Gardian.

«Я готовий зробити все, що має бути зроблено. Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона стане публічною, я її оприлюдню. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру шляхом закриття... Це нелегко», – заявив він.

Папа Франциск додав, що він говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Ми говорили про всі ці речі. Усі зацікавлені в шляху до миру», – сказав він.

Папа Римський раніше говорив, що готовий відвідати Київ, але за умови, що він також приїде і до Москви, додавши, що він або відвідає обидва міста, або жодне з них.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.