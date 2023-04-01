«Я ще живий» – папу Франциска виписали з лікарні

Папа Римський Франциск залишив лікарню 1 квітня після лікування бронхіту.

«Я не злякався, я все ще живий», – пожартував він під час спілкування з журналістами біля лікарні.

86-річний понтифік був шпиталізований три дні тому після того, як він поскаржився на труднощі з диханням.

За словами його лікарів, папа добре відреагував на антибіотики.

Останніми роками періодично з’являються повідомлення про проблеми зі здоров’ям у папи Римського. У березні Франциск відзначив 10-ту річницю свого понтифікату.