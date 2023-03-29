Папу Римського госпіталізували через «труднощі з диханням», про COVID-19 не йдеться

Папу Римського Франциска у середу госпіталізували, повідомляє сайт VaticanNews.

«Пополудні 29 березня 2023 року папа Франциск поїхав до лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, щоби пройти деякі «заздалегідь заплановані обстеження», – повідомив керівник Ватиканського пресцентру Маттео Бруні.

Пізніше речник повідомив, що попередніми днями понтифік скаржився на труднощі з диханням.

«Прибувши на обстеження до лікарні, було виявлено респіраторну інфекцію, яка вимагає належної кількаденної стаціонарної терапії. Не йдеться про COVID-19», – повідомили у Ватикані.

Останніми роками періодично з’являються повідомлення про проблеми зі здоров’ям у папи Римського. Йому 86 років.