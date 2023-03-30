Ватикан про госпіталізацію папи – «клінічна картина покращується»

Папа Римський Франциск, госпіталізований напередодні через респіраторну інфекцію, розпочав працювати в лікарні, повідомляє VaticanNews із посиланням на очільника Ватиканського прес-центру Маттео Бруні.

«Папа Франциск добре відпочив протягом ночі. Клінічна картина поступово покращується, триває заплановане лікування», – повідомив Бруні.

Речник зазначив, що папа після сніданку переглянув деякі газети та почав працювати.

«Перед обідом він пішов до каплиці в приватній палаті, де помолився та прийняв святе причастя», – розповів Маттео Бруні.

Напередодні стало відомо, що папу Франциска госпіталізували до лікарні в Римі після скарг на «труднощі з диханням». Наразі у понтифіка виявлено респіраторну інфекцію, яка, як заявили у Ватикані, вимагає належної кількаденної стаціонарної терапії.