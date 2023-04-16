Папа Римський привітав із Великоднем: побажав миру всім, хто страждає від війни

Папа Римський привітав християн східного обряду з Великоднем, пише Vatican News.

«Прагну висловити свою близькість всім братам і сестрам які, особливо на сході, де сьогодні святкують Великдень: Благодатного вам Великодня!», – зазначив Папа Римський.

Він також побажав миру всім, хто страждає від війни.

«І на жаль, у страшенному протиріччі з великоднім посланням, тривають війни, які надалі сіють смерть у жахливих формах. Сумуючи з приводу цієї жорстокості, молімося за їхні жертви, просячи в Бога, щоби світ більше не мусив переживати жахіття насильницької смерті, заподіяної рукою людини, переживаючи натомість зачудування життям, яке дає та оновлює Своєю благодаттю Господь!» – додав понтифік.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

У березні понтифік заявив, що готовий поїхати в Україну, яка зазнає агресії з боку Росії, але лише за умови, що він зможе також поїхати до Москви.

Торік Ватикан також намагався напередодні Великодня за григоріанським календарем «помирити» росіян та українців, запропонувавши представницям двох народів символічно нести хрест під час Хресної дороги у Страсну п’ятницю біля Колізею. Київ тоді назвав ініціативу вкрай обурливою і несвоєчасною. У Ватикані заявляли, що мир слід відновлювати з участю усіх сторін конфлікту.