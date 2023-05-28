Зеленський щодо нічної атаки: «Київ пережив різних загарбників, переживе і рашистів»

У ніч проти 28 травня армія РФ спрямувала «найпотужніший» удар саме на Київ та область, сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак «Шахедами» – одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті», – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що «під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київської області та Києва».

«Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва… За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!», – наголосив президент.

Російські війська випустили по Україні 54 ударних дрони рано вранці 28 травня, Повітряні сили звітували про збиття 52 з них.

За даними міської влади столиці, уламки дронів спричинили пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, а також пошкодили магазин у Дарницькому. Зокрема, в Голосіївському постраждали будівництво та склади одного з підприємств, на Печерську загорівся дах будинку. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого і одного постраждалого.