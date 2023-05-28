РФ випустила по центральній Україні рекордні 54 «шахеди», з них збили 52 – Повітряні сили

Російські війська випустили «рекордну кількість» дронів-камікадзе по Україні – 54 на початку доби 28 травня, повідомляють Повітряні сили.

За повідомленням, дрони запускали з Брянської області Росії на півночі та з Краснодарського краю на півдні.

«Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр», знищено більшість ударних дронів!» – повідомляють військові.

Участь у відбитті атаки також взяли повітряні командування «Південь» і «Захід», а також протиповітряна оборона інших складових Сил оборони.

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«Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 «шахеди»!» – йдеться в зведенні.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки дронів на столицю одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Уламки збитих дронів влучили в будівлі в Печерському та Солом’янському районі. У Голосіївському районі вони спричинили пожежу, яку згодом локалізували, та зруйнували будівельні конструкції на загальній площі близько 1 тисячі квадратних метрів.

Російські військові раніше, вночі 26 травня, випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник, сили ППО змогли знищити 10 ракет і 23 «шахеди».