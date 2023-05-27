Влада підтвердила вибухи поблизу окупованого Бердянська

У Бердянській районній раді підтвердили вибухи в селі Новопетрівка поблизу Бердянська.

«Буквально кілька хвилин тому черговий неймовірний прильот по базі відпочинку «Хімік» у селі Новопетрівка Бердянського району, що розташоване на узбережжі Азовського моря. Відповідно там перебуває особовий склад. Думаю, останні кілька таких вдалих акцій – можемо рахувати померлих окупантів вже сотнями, а не десятками», – сказав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі національного телемарафону.

За його даними, протягом останніх кількох днів у Бердянську відбувається «бавовна», наслідки якої, як стверджують місцеві жителі, є «дуже серйозними».

Натомість російські телеграм-канали пишуть про роботу ППО в Бердянську та великий уламок, який спалахнув, а також про нібито планові навчання.

Редакція з огляду на окупацію цієї частини України не може незалежно перевірити ці дані. Проте раніше сьогодні місцеві жителі у соцмережах повідомляли про вибухи в окупованому Бердянську.

Останнім часом часто почала з’являтися інформація про вибухи в цьому місті Запорізької області.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.