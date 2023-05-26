Росія звинувачує двох юнаків із Бердянська у «диверсії» – їм загрожує до 20 років увʼязнення

Росія звинувачує двох 16-річних хлопців у «диверсії», їм може загрожувати позбавлення волі терміном до 20 років, повідомила «Медійна ініціатива з прав людини» (МІПЛ).

За даними правозахисників, 24 травня юні жителі окупованого Бердянська Тигран Оганнісян та Микита Ханганов отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінують «порушення» статті 281 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення.

Слідчий комітет стверджує, що підлітки вступили в змову щодо підтримки ЗСУ на початку вересня 2022 року. Вони нібито «пошкодили залізничну колію, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення».

«Можемо припустити, що найближчим часом дітям загрожує арешт і показове судилище, яке планує влаштувати відряджена до Бердянська російська влада», – пишуть правозахисники.

З вересня 2022 року Оганнісяна та Ханганова переслідували представники російських правоохоронних органів. Потім Тиграна викрали з дому, де він живе з бабусею. Про місце перебування підлітка не було відомо пʼять днів.

«Тиграна жорстоко допитували слідчі органи із застосуванням побоїв та тортур електричним струмом. Слідчі вимагали від хлопця зізнатися у підготовці диверсії на «Мелітопольській залізниці», — пишуть правозахисники.

Після розголосу у медіа Тиграна відпустили. Хлопців зобовʼязали щодня приходити до російських слідчих і брати участь у так званих слідчих діях ­– допитах, слідчих експериментах тощо.

Правозахисники також стверджують, що підліткам призначили місцевих адвокатів, які не здійснюють захист через тиск та залякування на окупованих територіях України.