У Криму почалися затримання після «підриву» залізниці біля Сімферополя – правозахисники

У Кіровському районі Криму невідомі викрали 29-річного кримського татарина Мамбета Асана-Уста. Ймовірно, затримання було пов’язане з «підривом» залізничних колій під Сімферополем 18 травня. Про це повідомляє організація «Кримська солідарність».

«Стояла біла «Веста» біля дороги, повністю тонована. Ця машина рушила за ним, потім вона випередила в бік Кіровського, після Журавок почала пригальмовувати, повільно їхала перед його машиною. Назустріч до нього приїхали співробітники ДПС та відвезли до відділу поліції – перевірити документи нібито по базах», – розповів правозахисникам родич Мамбета.

Співробітники російської ДПС затримали чоловіка близько 20:00. На зв’язок Асан-Уста вийшов лише вночі – він повідомив, що був у невідомій будівлі у Сімферополі, куди його доставили з мішком на голові. Стверджується, що кримчанина змушували підписати свідчення та допитували про підрив залізничного полотна в районі села Чистеньке.

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«У районі восьмої години вечора при в’їзді до селища Кіровське мене зупинили співробітники ДІБДР. Мене буксирували, тобто машина була несправна. Почалася перевірка документів. Інспектор сказав, що нам треба проїхати до відділу, бо по базі вони не змогли перевірити. Каже: «Ця процедура недовга». Також ухвали із собою теж не було, каже, потрібно було виписати мінімальну постанову за страховку. Сказав: «Хвилин 20 і ти вільний, в принципі, будеш», – розповів Асан-Уста.

За його словами, коли він виходив із відділення поліції, на нього накинулися люди в масках – скрутили, заплющили очі та рота, а потім посадили у мікроавтобус. «Були всілякі погрози. Те що, якщо я щось робитиму не так – мені мало не здасться в цій машині», – розповідає кримський татарин.

За словами Асан-Усти, його розпитували щодо «сьогоднішнього інциденту» і питали, що він робив у селі Чистеньке Сімферопольського району. Також його питали про його «стосунки з Україною», обіцяли посадити за «детектор брехні», а також загрожували фізичною розправою.

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«Пізніше зайшов знову чоловік у рукавичках, масці. Повернув моє майно, обмотав голову знову матерією, скотчем, на руки надів наручники і сказав, щоб я дотримувався його вказівок. Мене вивели тією самою дорогою, посадили в машину, але вже в легкову. Через 15 хвилин їзди ми зупинилися і він мені сказав: «Якщо хочеш вийти, ти повинен дотримуватися моїх вказівок. Я зараз зніму з тебе маску, ти одразу закриєш собі очі та наручники відповідно. Вийдеш із машини, дорахуєш до 150 без будь-яких рухів. Якщо спробуєш обернутися, ми повернемося», – розповів він.

Напередодні підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном, рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь було припинено.

Згодом підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що внаслідок інциденту пошкоджено до 150 метрів залізничної колії.

Коментуючи інцидент представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що кримська залізниця «втомилася» від постійного перевезення озброєння.