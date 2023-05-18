Після деокупації Криму під статтю про колабораціонізм можуть потрапити 200 тисяч людей – Ташева

Після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові можуть потрапити понад 200 тисяч людей, заявила представниця президента України в Криму Таміла Ташева в інтерв’ю «Українському Радіо».

Ташева зазначила, що зараз під визначення «колабораційної діяльності» підпадає фактично кожен кримчанин. Співробітництвом, наприклад, вважається сплата податків державі-агресору.

«Українське суспільство має запит на справедливість, і я його підтримую. Але питання в тому, що рамки чинного законодавства, ухваленого одразу після повномасштабного вторгнення, досить розмиті та не враховують умови проживання тривалий час на окупованій території», – сказала Ташева.

Вона зазначила, що понести відповідальність мають і ніколи не будуть амністовані ті, хто ухвалював управлінські рішення, військові чи правоохоронці, що зрадили присязі, ті, хто вів пропагандистську роботу, порушував права людини, чинив воєнні злочини, «розбазарював» природні багатства.

«Інші можуть нести інший вид відповідальності, не кримінальної. Наприклад, люстрація, тобто неможливість обіймати посади в українських державних органах», – пояснила представниця президента. У такому разі, за її словами, йтиметься про кілька десятків тисяч людей, але не 200 тисяч і більше.

Раніше Таміла Ташева заявила, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова». За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності та воєнні злочини, порушував права людини та вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.

При цьому Ташева заявила, що приватні підприємці, лікарі, електрики, пожежники, рядові співробітники російських адміністрацій, якщо вони не пішли на війну проти України і не вчиняли злочини, не повинні нести кримінальної відповідальності.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії заявляв, що Україна поверне півострів за п’ять-сім місяців. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії створило передумови для деокупації півострова вже зараз.

До цього заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму.

Опитування свідчать, що понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення окупованого Криму – навіть якщо це означатиме тривалішу війну з Росією та зменшення допомоги Заходу.