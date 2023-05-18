У Севастополі знову чутно вибухи. Окупаційна влада пояснила це «навчаннями»

У телеграм-каналах Севастополя повідомляють про звуки вибухів, схожі на роботу ППО, інформує проект Радіо Свобода – Крим.Реалії.



Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв пояснив звуки вибухів у місті «навчаннями» Чорноморського флоту РФ.



«Гучні звуки в місті – це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно», – написав Развожаєв у своєму телеграмі.

Раніше 18 травня у соцмережах повідомлялося про вибух на залізниці у Криму. Згодом підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном.

Російська державна агенція «РИА Новости» з посиланням на Кримську залізницю пише, що аварія вантажного поїзда сталася через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту». Проте про вибух російська влада Криму не повідомляла.

В українській розвідці заявили, що російські військові використовували цю залізницю для перевезення зброї, а говорячи про сам інцидент речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що залізничні колії «не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують».

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО».