Підконтрольна РФ влада Криму озвучила збитки через інцидент на залізниці

Внаслідок інциденту на залізниці в окупованому Криму, де зійшов з рейок вантажний потяг, пошкоджено до 150 метрів залізничної колії, заявив підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Микола Лукашенко.

«Від 100 до 150 метрів пошкоджено, над відновленням працює понад 10 одиниць техніки», – цитує його слова російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Крім того, у коментарі виданню «РИА Новости Крым» Лукашенко заявив, що фактична влада має намір виробити додаткові заходи безпеки залізничних перевезень.

Раніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном.

«Рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинено. Для пасажирів буде організовано трансфер автобусами», – заявив він.

Російське держагентство «РИА Новости» з посиланням на Кримську залізницю заявило, що сходження вантажного поїзда сталося через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».

Спікер підконтрольного РФ парламенту Криму Володимир Константинов назвав «підривом» інцидент із сходом вагонів на залізниці під Сімферополем і звинуватив у ньому Україну.

В українській розвідці заявили, що російські військові використовували цю залізницю для перевезення зброї, а говорячи про сам інцидент речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що залізничні колії «не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують».