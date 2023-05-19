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Диверсія на залізниці в Криму могла зірвати постачання ракет Чорноморському флоту РФ – розвідка Британії

Підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що внаслідок сходження поїзда пошкоджено до 150 метрів залізничної колії

Розвідка Великої Британії прокоментувала інцидент на залізниці в окупованому Криму, де через ймовірний підрив з рейок зійшли вагони.

У зведенні, оприлюдненому Міністерством оборони країни, відомство вказало на те, що сходження поїзда заблокувало єдиний залізничний шлях до порту в Севастополі, де базується російський Чорноморський флот.

«Росія діятиме, аби швидко полагодити лінію, але інцидент зірве поставки, можливо, в тому числі й озброєння, таке як крилаті ракети «Калібр», до ЧФ», – заявила розвідка.

За її оцінкою, будь-які диверсії в цьому чутливому районі збільшать побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру Криму.

Відомство додає, що півострів зберігає критичну психологічну та логістичну роль у підтримці війни Росії проти України.

Напередодні підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном, рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь було припинено.

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Згодом підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що внаслідок інциденту пошкоджено до 150 метрів залізничної колії.

Коментуючи інцидент представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що кримська залізниця «втомилася» від постійного перевезення озброєння.

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