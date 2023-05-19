«Путінський режим повторює злочини в Криму» – Маркарова про Єсипенка в День памʼяті жертв геноциду

Російська влада в окупованому Криму повторює злочини, які її попередники здійснювали за сталінських часів. Про це посол України в США Оксана Маркарова заявила на заході, організованому у Вашингтоні в День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу.

За її словами, тепер Москва переслідує журналістів – «залякуючи їх, піддаючи тортурам і кидаючи за ґрати».

«Одним із них став журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко. Разом з дружиною Влада Катериною провели потужний захід в Ukraine House, на якому виступили заступниця державного секретаря США Узра Зея та президент Радіо Свобода Джеймі Флай. Щиро вдячна за емоційні слова підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, чіткій позиції, що Крим був, є і завжди буде українським, засудження жахливих злочинів, які російські окупанти коять у нашому Криму та на решті тимчасово окупованих територій і чіткий заклик з вимогою звільнити Владислава Єсипенка та усіх політичних бранців Кремля», – написала Маркарова у фейсбуці.

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай наголосив, що Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.

Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.