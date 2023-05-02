Росія: в Брянській області із залізниці зійшли 20 вантажних вагонів через вибух

У Брянській області Росії стався вибух на залізниці – про це повідомили російська залізниця, державні агенції та губернатор області Олександр Богомаз увечері 2 травня.

«Російська залізниця» (РЖД) назвала причиною сходження поїзда «незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту». За її повідомленням, це сталося близько 19:47 на перегоні Снєжецька – Білі Береги. Із колії зійшли локомотив і близько 20 вагонів вантажного поїзда.

За словами Богомаза, біля станції Снєжецька спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

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Як додали російські медіа, рух цією ділянкою залізниці тимчасово зупинений.

Раніше 2 травня губернатор прикордонної з Україною Брянської області Росії Олександр Богомаз звинуватив українських військових в обстрілі села Курковичі неподалік міста Стародуб. Це був вже третій за три дні інцидент, у якому Богомаз звинувачує Збройні сили України.

Україна подібні інциденти в Росії традиційно не коментує.