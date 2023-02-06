«Сприяв вторгненню РФ». СБУ повідомила про підозру керівнику «Російських залізниць»

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику «Російських залізниць» (РЖД) Олегу Белозьорову, інформує пресслужба СБУ.

За повідомленням, у результаті слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу на керівника ВАТ «Російські залізниці», «який сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню РФ в Україну».

«Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки й особового складу в напрямку державного кордону України і на тимчасово окуповані території нашої держави. Для цього залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни і платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Щодо згаданих компаній накладені економічні санкції РНБО України, додали в СБУ.

Підозра Белозьорову оголошена за статею про планування, підготовку, розв’язання і ведення агресивної війни.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Голова РЖД після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив до санкційних списків України і країн Заходу, зокрема Великої Британії, Канади.