Російська влада Криму обіцяє посилити охорону залізниці після «підриву» колій

Російська влада Криму має намір посилити заходи безпеки на залізниці після аварії на залізниці під Сімферополем – про це заявив підконтрольний Кремлю міністр транспорту півострова Микола Лукашенко, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Заходи вже були посилені, і зараз за підсумками проведеного розслідування вживатимуть додаткових заходів, спрямованих на забезпечення максимальної безпеки всіх ділянок залізничної колії на території республіки Крим», – сказав він в ефірі російського телебачення.

Зокрема, за словами Лукашенка, на залізничних коліях можуть встановити камери відеоспостереження.

«Збільшено кількість обходів залізничних колій з візуального огляду, а далі, за підсумками вжитих заходів, додаткові кроки, у тому числі, як варіант, встановлення певного відеоспостереження також розглядається», – сказав російський міністр.

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Напередодні підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном, рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь було припинено. Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов назвав інцидент «підривом» і звинуватив у ньому Україну.

Згодом підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що внаслідок інциденту пошкоджено до 150 метрів залізничної колії.

Коментуючи інцидент представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що кримська залізниця «втомилася» від постійного перевезення озброєння.