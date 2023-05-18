«Колії стомилися»: хто атакував залізницю на окупованому півострові, і про ще це свідчить

Крим: хто атакував залізницю?

«Колії стомилися». Так прокоментували вибух на залізниці в окупованому Криму у ГУР МО. Внаслідок інциденту на залізниці в окупованому Криму, де зійшов з рейок вантажний потяг, пошкоджено до 150 метрів залізничної колії, заявив підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Микола Лукашенко.

В українській розвідці заявили, що російські військові використовували цю залізницю для перевезення зброї, а говорячи про сам інцидент речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що залізничні колії «не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують».

Про може свідчити цей інцидент?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Яку мету переслідує Росія, обстрілюючи Київ ракетами?

В ніч на 18 травня російські військові випустили по Україні 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування, 29 ракет і чотири безпілотники було знищено, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Внаслідок атак є загиблі і поранені. Які цілі переслідує Москва, завдаючи численних ударів по території України, витрачаючи при цьому дороговартісні ракети, які знищує українська ППО?

Спецпредставник Китая в Україні: на чиєму боці Пекін?

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Лі Хуеєй сказав, що Китай допоможе Україні «у межах своїх можливостей». Про які можливості йдеться? Що про візит китайського представника думають у Києві та Пекіні?

Про це говоримо у програмі Свобода Live.