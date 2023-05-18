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Влада показала наслідки ракетного удару по Циркунах (фото)

У селі повністю зруйновані два житлові будинки. Фото ілюстративне

Через російський ракетний удар по селу Циркуни загинула людина, повністю зруйновані два житлові будинки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, також у населеному пункті пошкоджені 13 приватних будинків та 14 господарчих споруд.

«Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, загинув 52-річний місцевий мешканець. Ще двоє цивільних чоловіків зазнали поранення, вони госпіталізовані», – написав він у телеграмі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що російські війська 18 травня двічі обстріляли село Циркуни на Харківщині. За даними слідства, 18 травня близько 15:00 армія РФ завдала ракетного удару по селу Циркуни – загинув чоловік, ще дві людини поранені. За попередніми даними ОГП, окупанти випустили ракету типу С-300 з Бєлгородської області РФ.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, в тому числі Харківської області. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.

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