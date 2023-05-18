У київському метро повідомили, скільки людей ховалися там від російської атаки

На станціях метро в Києві минулої ночі під час повітряної тривоги ховалися понад 7 700 людей, із яких майже тисяча дітей, повідомив Київський метрополітен.

«Загалом від початку травня на станціях міської підземки укривалися більше ніж 50 тисяч людей, із яких майже 6200 дітей», – повідомили у метрополітені.

Станції метрополітену працюють і як укриття під час повітряних тривог. У метрополітені зауважують, що прохід на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги забезпечує працівник поліції (контакти чергового поліцейського розміщені біля входу). Необхідно брати з собою документ, який посвідчує особу, поліцейський перевіряє його при вході.

Від початку травня російські війська здійснили вже дев’ять масованих повітряних ударів по Києву. Сили ППО повідомляють про збиття ракет і дронів, які запускає Росія.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія вдається до «безглуздих і супервитратних» ударів по Києву «для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни».