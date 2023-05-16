Генштаб повідомив про 27 ракетних, 37 авіаударів РФ і 44 бойові зіткнення на сході за добу

Російські військові за добу завдали 27 ракетних і 37 авіаційних ударів, здійснили близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет «Кинджал», дев’ять крилатих ракет «Калібр» і 10 ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»), з яких усі було знищено нашими захисниками. Ще дві ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулося 44 бойових зіткнення.

«В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут і Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

Вранці у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли, що сили РФ близько 3:30 16 травня атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами, а також дронами. За повідомленням, всі їх збили.

За даними Міноборони України, протягом кількох днів ЗСУ звільнили 20 кілометрів квадратних у передмістях Бахмута, війська РФ просуваються в місті.