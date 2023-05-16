Росія «обламала кинджали», Франція теж дає ЗСУ далекобійні ракети| Радіо Донбас.Реалії

У ніч на 16 травня Київ пережив одну з найважчих ракетних і дронових атак за весь час великого вторгнення Росії.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ російська армія випустила по українській столиці:

18 ракет морського, повітряного та наземного базування: шість ракет Х-47М2 «Кинжал», 9 крилатих ракет «Калібр» та три балістичні ракети типу С-400 та «Іскандер-М».

Крім цього, на Київ летіли 6 безпілотників «Шахед» та три розвідувальні безпілотники Орлан-10 та SuperCam.

За повідомленням Повітряних сил, атака була винятковою за своєю щільністю. Агресор випустив максимальну кількість ракет за короткий проміжок часу з різних напрямків.

Незважаючи на це, всі без винятку повітряні цілі було знищено силами української ППО.

Це була восьма ракетна атака на Київ з початку травня 2023 року – і друга, коли українські повітряні сили збили ракету «Кинжал».

Ці ракети ракети Росія позиціонувала як такі, які неможливо збити. Оскільки вони здатні маневрувати і розвивати гіперзвукову швидкість, їх випускають з літаків на висоті від 12 тисячі метрів і вони можуть вражати ціль на відстані 2-3 тисяч кілометрів.

Тож українські ППО-ПРО стали першими в історії, хто збив російські «Кинжалы».

Ймовірно, це стало можливим після отримання ЗСУ установок ЗРК Patriot від Німеччини та США.

Як це вплине на хід російсько-української війни – дивіться в ефірі Донбас. Реалії. Коментують:

Юрій Ігнат – спікер Повітряних сил Збройних сил України

Олег Катков – головний редактор військового порталу Defense Express

Водночас стало відомо, що в Україну прибув перший ЗРК далекої дії SAMP/T французько-італійського виробництва.

Президент Франції Макрон натякнув, що теж дасть ЗСУ – другим після Британії – ракети дальньої дії, а до Польщі прибув 31 американський танк Abrams, які освоюватимуть українські воїни.

Якою була мета експериментального масованого удару по Києву з боку окупантів? Чи зможе Путін вразити тепер хоч одну мету, залишившись без «Кинджала» в запасі? І чого Захід готує ЗСУ, продовжуючи давати новітню зброю?