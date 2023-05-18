Молдова розглядає членство в ЄС як щит від російської агресії – Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що членство в Європейському союзі є найкращим способом для країни захистити себе від потенційної російської агресії, і її нинішній статус нейтралітету завжди можна переглянути.

1 червня в Молдові відбудеться перший саміт Європейської політичної спільноти – дітища президента Франції Емманюеля Макрона, створеного минулого року і покликаного покращити співпрацю між ЄС та країнами, що не є членами.

«Звичайно, ніщо не зрівняється з тим, що відбувається в Україні, але ми бачимо ризики і віримо, що ми можемо врятувати нашу демократію лише як частину ЄС», – сказала Санду агенції AFP 17 травня під час участі в саміті Ради ЄС в Ісландії.

«Ми вважаємо, що Росія й надалі залишатиметься великим джерелом нестабільності протягом наступних років, і нам потрібно захистити себе», – сказала вона.

Лідери Європейського союзу підтримали надання статусу кандидата в ЄС для України і Молдови в червні минулого року, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Молдова, одна з найбідніших країн Європи, прийняла сотні тисяч українських біженців після вторгнення та висловлювала дедалі більше занепокоєння можливим поширенням війни.

Росія продовжує утримувати понад тисячу військових у сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї, нібито для миротворчих операцій та охорони складу боєприпасів радянських часів.

У лютому президент Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».