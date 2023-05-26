Маріуполь: міська рада повідомляє про вибух у районі «Азовсталі»

Міська влада окупованого Маріуполя повідомила про вибухи в місті 26 травня.

«В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму», – йдеться в повідомленні міської ради.

Радник мера міста Петро Андрющенко оприлюднив кілька фотографій, ймовірно, вибухів у місті.

«Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО», – заявив він.

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Редакція наразі не може незалежно перевірити інформацію про вибухи в Маріуполі.

Міська влада Маріуполя вже повідомляла про вибухи в місті 19 травня.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».