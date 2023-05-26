ОГП: підприємець хотів створити авіакомпанію в Маріуполі – його літак арештували і передали АРМА

Офіс генерального прокурора повідомляє про арешт літака вартістю 20 млн гривень на Донеччині, його передали в управління АРМА.



Як повідомляє пресслужба ОГП, наразі працівники АРМА провели огляд літака та оголосили конкурс на визначення переможця з його експлуатації.



Йдеться про літак моделі «АН-140-100», 2004 року випуску – він належить директору підприємства цивільної авіації.



За даними слідства, у травні 2022 року цей підприємець вирішив налагодити авіабізнес на тимчасово окупованих територіях України, запропонувавши так званому голові адміністрації окупованого Маріуполя створити «авіакомпанію» для здійснення пасажирських й вантажних перевезень.



«Для цього пообіцяв надати у користування власний літак, який на той час перебував на підконтрольній Україні території. Проте фактично доставити літак окупантам не вдалось», – йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у підготовці до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Його оголосили у розшук.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».