Російський мільярдер із будинком у США веде будівництво в окупованому Маріуполі – розслідувачі

За компанією «Р-Строй», яка займається будівництвом в окупованому Росією Маріуполі, стоїть російський мільярдер Олексій Репік – це з’ясували розслідувачі зі Scanner Project – прихильники російського опозиціонера Іллі Яшина, який зараз перебуває у колонії.

Репік – засновник фармацевтичної компанії «Р-фарм». Розслідувачі стверджують, що він розбагатів завдяки «дружбі та сусідству з чиновниками, які закуповували у нього за завищеними цінами препарати для онкохворих».

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Репік продав свою частку в «Р-фарм», причому частину акцій – своїй матері, з’ясували розслідувачі, йомвірно, таким чином він хотів убезпечити компанію від санкцій.

Незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну в Росії з’явилася компанія «Р-Строй», логотип якої був практично ідентичний логотипу «Р-фарм». Нову компанію фінансує фірма матері Репіка. Зараз «Р-Строй» займається будівництвом в окупованому Маріуполі, практично зруйнованому російськими військами.

«Компанію створено для роботи на окупованих територіях й оформлено на пов’язаних із Репіком осіб», – стверджують розслідувачі.

При цьому Репік продовжує володіти чотириповерховим будинком у Сан-Франциско в США, де мешкає його родина. Статок Репіка оцінюється в 1,4 мільярда доларів.

Сам він у лютому 2023 року потрапив у списки санкцій, у тому числі за зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і надання свого бізнес-джету його дочці.