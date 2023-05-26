У ЗСУ розповіли про цілі російської армії під час нічної масованої атаки

У ніч проти 26 травня під час масованої атаки по Україні російські військові завдали удару по півдню, розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, «ворог намагався розсердити увагу протиповітряної оборони і атакував з різних напрямків».

«Цього разу на південному напрямку ворог, навчений ефективною роботою нашої протиповітряної оборони, вишукував знов нові маршрути для баражуючих снарядів (дронів-камікадзе – ред.)», – розповіла вона.

Маршрут атаки дронами, за інформацією Гуменюк, був наступним – «окупанти заводили їх через тимчасово окуповану Херсонську область. І вже над Миколаївською областю два дрони були знищені силами ППО».

Вона також зазначила, що російські війська намагаються вдарити також із використанням балістики і «будуть продовжувати скоріш за все цю тактику». Таким чином «ворог хоче дійсно дізнатися, як працюють сили ППО та їх потужність».

«Саме тому ми цього і добивалися, щоб ні в якому разі не сповіщалося про роботу ППО і не повідомлялося у візуальному контексті про неї», – зазначила спікер.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».