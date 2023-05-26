ОВА: через російський обстріл у Гуляйполі поранені двоє людей

Через атаку російських військ у Гуляйполі Запорізької області поранені двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«Ворог вдарив артилерією по цивільному сектору: зруйновано житлові будинки та господарчі споруди. Наразі двом жінкам 47 та 62 років, яких витягли з-під завалів, надається медична допомога», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.