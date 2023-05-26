Гуменюк щодо ситуації на Херсонщині: «змушуємо ворога углиблюватись у наступні оборонні рубежі»

Збройні сили України «не дають спокою окупантам» на лівобережжі Херсонської області, розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми методично змушуємо ворога углиблюватись в їх наступні оборонні рубежі. Росіяни вишикують місця все глибше й глибше, посуваються туди й основні пункти базування намагаються розташовувати якомога глибше та далі від лінії фронту», – зазначила Гуменюк.

За її словами, робота ЗСУ, у тому ж числі за минулу добу, 25 травня, дозволила «зменшити кількість російських ударів по території Херсонської області».

Українським військовим, за інформацією Гуменюк, вдалося знищити три великокаліберні гармати, вісім одиниць бронетанкової техніки РФ, міномет, а також пункт БПЛА.

«Після втрат потужності, ворог намагається відновлювати свої позиції значно глибше, усвідомлюючи, що на тому рубежі де втрачено – залишатись не можна», – пояснила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.