Через черговий російський обстріл Херсонщини постраждала жінка та троє дітей – ОГП

Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини постраждала жінка та троє дітей, розпочато досудове розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 16 травня російські війська обстріляли село у Херсонській громаді, через прицільний удар по житловому будинку постраждали жінка і троє дітей.



В Офісі генпрокурора також додають, що пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі місцевих жителів.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що російська армія атакувала селище Молодіжне Херсонської громади.



«Через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу У двох дітей – 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика – діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує», – написав він у телеграмі.

За його даними, у ще однієї постраждалої 59-річної жінки через обстріл стався струс мозку, їй також допомогу надали на місці.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 16 травня через повномасштабну збройну агресії РФ загинула 481 дитина, ще понад 974 отримали поранення.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.