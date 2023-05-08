Окупаційна адміністрація РФ згортає роботу в окупованому Скадовську – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом дня зафіксували близько 30 атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 8 травня. Тривають важкі бої за Бахмут та Мар’їнку.

«На Лиманському напрямку противник намагається знайти слабкі місця у нашій обороні. Вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав», – йдеться в зведенні.

На Бахмутському напрямку російські війська безуспішно намагалися наступати в напрямках Іванівського та Часового Яру, на Авдіївському – біля Авдіївки та Первомайського, додає командування.

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Крім того, за зведенням, російська армія продовжує оборонні дії на Запоріжжі та Херсонщині. Штаб також повідомляє про згортання роботи окупаційної адміністрації в окупованому Скадовську, Херсонська область.

«В ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. На даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне», – йдеться в повідомленні.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

За даними штабу, через затори на в’їзді до окупованого Криму та біля Керченського мосту російські загарбники можуть вивозити документацію та майно морем, через порт Бердянська.

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«Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА типу Zala», – додає командування.

Воно також звітує про ураження ракетними військами та артилерією трьох районів зосередження живої сили, двох складів боєприпасів та ще трьох «важливих цілей».

Наприкінці квітня Генштаб повідомляв про тиск на місцевих жителів окупованої Херсонщини.