Російські сили посилюють обстріли на Запоріжжі, бо бояться контрнаступу – Малашко

Російські військові почали більше використовувати артилерійські системи та РСЗВ, бо мають страх перед українським контрнаступом. Про це в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода) повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

За словами голови ОВА, «російська сторона пропонує тим, хто отримав російський паспорт, виїжджати з окупованих територій, оскільки боїться, що їх скоро деокупують».

«Кажуть, що буде контрнаступ української армії. Розуміємо, що ті гроші, які вони пропонують – це уловка. До Бердянска завозять цивільних. Потім прямують до Криму або в сторону Донецького регіону. Необхідно розуміти, що вони роблять так, щоб місцеве населення боялося українську армію, а не їх. Але деяке населення повертається назад до своїх домівок, бо думають, що їх можуть пограбувати», – каже Малашко.

Також він додав, що серед російських військових поширюється паніка.

«Ті, хто хочуть воювати йдуть на перші лінії фронту, а ті, хто ні – роблять усе можливе, щоб звідти вийти», – наголосив Малашко .

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з окупованої частини Запорізької області російська сторона евакуйовує окупаційну владу, так звану народну міліцію та їхні родини.

Днями призначена Кремлем «влада» окупованої частини Запорізької області заявила про евакуацію жителів низки населених пунктів, розташованих біля лінії фронту.

Раніше в МАГАТЕ підтвердили початок евакуації жителів Енергодара, окупованого міста на Запоріжжі, де мешкає більша частина персоналу захопленої військами РФ Запорізької АЕС. Український мер міста Дмитро Орлов також заявив, що окупаційна влада закрила паспортні столи і низку адміністративних управлінь в Енергодарі та вивозить документи й обладнання.