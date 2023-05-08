Росія почала мобілізацію в окупованому Маріуполі – міська рада

У окупованому Маріуполі почалася мобілізація до російської армії, повідомляє міська рада із посиланням на місцевих жителів 8 травня.

Українська адміністрація міста оприлюднила фотографію направлення на медичну комісію від окупаційного «військового комісаріату».

«Першими на обстеження потрапили працівники «бюджетної» сфери. Тепер чоловіків можуть відправити вмирати за російських окупантів, які знищили їх місто», – заявляє міськрада.

Вона також цитує мера міста Вадима Бойченка, за даними якого Росія планує призивати чоловіків у Маріуполі до серпня.

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«Росія продовжує вбивати мирних українців новими методами. Але віримо в ЗСУ та чекаємо на звільнення нашого міста», – йдеться в коментарі Бойченка.

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Міжнародне право забороняє примусову мобілізацію мирних жителів на окупованих територіях.

Протягом квітня 2023 року російські окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей видали так звані «укази» про проведення «призову» на строкову службу на підконтрольних їм територіях, повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.