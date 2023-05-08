«Багато військових із Чечні й Дагестану»: Бердянськ напередодні 9 травня 

Вода по годинах, заборона алкоголю та велика кількість російських військових – так скорочено обмалювали загальну картину в місті напередодні 9 травня жителі окупованого Бердянська, з якими поспілкувався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Ті, хто залишається в Бердянську не дуже охоче розповідають про буденне життя через небезпеку опинитися за ґратами в умовах жорсткого окупаційного режиму. У зв'язку із цим, з міркувань безпеки, співрозмовники просять не називати їхніх імен та прізвищ.

«Без свят та заборона алкоголю»

За словами містян, цього року в окупованому Бердянську не спостерігається активної підготовки до відзначення Дня перемоги. Про наближення 9 травня нагадують лише відповідні білборди.



«Напевно його (урочистостей та параду, – ред.) не буде, бояться різних «провокацій», не видно жодного руху з цього приводу взагалі», – каже одна з жительок міста.

Також бердянці розповідають, що російські військові перевдягаються у цивільне та намагаються загубитися серед місцевих: «Ходять у натовпі слухають, хто що каже. Багато військових із Чечні та Дагестану».



Напередодні 9 травня несподіваною новиною для містян стала заборона на продаж алкоголю. Зокрема окупаційна влада заборонила реалізацію спиртних напоїв на всій захопленій військовими РФ частині Запорізькій області з 5 травня до 3 серпня.



«Вони до серпня заборонили вживання алкоголю і він повністю зник з полиць. Бо їхні військові пиячать як коняки і закуповують алкоголь ящиками», – розповів ще один місцевий житель.

«Проблеми з водою та ліками»

Населення Бердянська, як і рік тому, найбільше турбують побутові проблеми, які накопичуються унаслідок окупації.

Найбільш гостро стоїть питання із водопостачанням – вода подається з Бердівського водосховища за графіком. В певні години доби окупаційна влада оголосила про зниження тиску, і вода в багатоповерхівках не подається вище 3 поверху.



Ситуація із ліками та продуктами, а також цінами на них теж не поліпшується, стверджують жителі міста.



«До аптек не завозяться потрібні ліки. А ті ліки, які є, їх можна одразу на смітник нести. Після їхніх ліків люди намагаються лікуватися ще чимось іншим. Ціни помітно потихеньку зростають. Продукти несмачні», – поділилася одна зі співрозмовниць.

«Життя в страху»

Крім побутових та економічних труднощів бердянці скаржаться на те, що понад рік живуть у постійному страху. Тиск на цивільне населення та придушення свобод посилюються.



«Складно бути чимось задоволеним в окупації. Ти постійно під дулом автомата. Постійно тебе можуть зупинити, перевірити телефон і ти не дійдеш до додому, а підеш «на підвал». Тобто ти ходиш і озираєшся, щоб не було нікого поряд, ти боїшся щось сказати, ти на півслові обриваєш з кимось свою бесіду та замовкаєш», – стверджує жителька міста.



«Особливо щільно», каже вона, слідкують за критиками окупаційної влади та Кремля.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Бердянськ перебуває в російській окупації з 27 лютого 2022 року.

Після окупації місто залишилося без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

До Бердянська не пропускають українську гуманітарну допомогу, немає «зелених» коридорів для евакуації.

Місцеві жителі виходили на початку окупації на мітинги та демонстрували свою патріотичну позицію , поки окупанти не почали розганяти активістів.