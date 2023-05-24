Жінка поранена на Херсонщині через російський обстріл – ОВА

60-річна жінка була поранена на Херсонщині 24 травня через обстріли з боку російських військ, повідомила обласна військова адміністрація.

«По Бериславу ворог бив з авіації. Зафіксовано влучання в будівлю заводу і гуртожитку освітнього закладу, а також пошкоджено житлові будинки. Через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. На місці працюють рятувальники. Гатила армія РФ і по Іванівці. Внаслідок обстрілів поранення зазнала 60-річна жінка, її шпиталізували, медики надають постраждалій необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.