Російські добровольці розповіли про результати «операції» в Бєлгородській області РФ 

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії» зустрілися з журналістами 24 червня, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами представника «РДК», рейд російських добровольців до Бєлгородської області Росії мав на меті виконати «бойову й політичну задачу». Зокрема, на зустрічі вони представили, за їхніми словами, трофейний російський БТР.

«Що сильніше, потужніше ми заходимо на територію РФ, то більше їм треба часу, аби прийти до тями і вжити заходи у відповідь. Доки вони не викотили на дорогу танки у великій кількості, вони навіть толком не могли нам нічого протиставити. Просто ми не маємо величезних за кількістю сил, аби всю цю територію займати і повноцінно контролювати. Для нас це все все ще є пробою сил», – заявив представник РДК.

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За даними добровольчого угруповання, серед його членів двоє людей зазнали поранень. Легіон «Свобода Росії» заявив про загибель двох своїх військових і 10 поранених. Міністерство оборони Росії раніше заявляло про «знищення близько 70 диверсантів».

22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

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Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України.

В Україні причетність до нападу заперечили. У Держдепартаменті CША, коментуючи ситуацію у Бєлгородській області, заявили, що «чітко дали зрозуміти українцям», що «не заохочують» удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як проводити військові операції.

Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян. Вони метою операції назвали «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».