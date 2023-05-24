Події у Бєлгородській області: ГУР перевіряє дані про перекидання російських сил з України

Українська розвідка перевіряє інформацію про перекидання російських військ з України до Росії через події в Бєлгородській області. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.



«Така інформація є. Вона зараз перевіряється і відстежується. Ми просто повинні розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, – це не дуже швидкий процес. Потребує підготовки і реалізації. Тому ми спостерігаємо і уважно стежимо за цією інформацією», – сказав він в ефірі національному телемарафоні.

Раніше з’явилася інформація, що РФ планує перекинути в Бєлгородську область частину боєздатних російських підрозділів, які зараз воюють в Україні.

22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України. Проте, як пише американське видання The New York Times, група, яка взяла на себе відповідальність за вторгнення на територію Бєлгородської області Росії, заявляє про продовження атаки.

В Україні причетність до нападу заперечили. У Держдепартаменті CША, коментуючи ситуацію у Бєлгородській області, заявили, що «чітко дали зрозуміти українцям», що «не заохочують» удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити військові операції.

Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян. Вони метою операції назвали «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».