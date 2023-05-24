Російські добровольці вже в Курській області? В Кремлі «занепокоєні», а Путін мовчить|Cвобода.Ранок

Російські добровольці вже в Курській області? В Кремлі «занепокоєні», а Путін мовчить

Російські добровольці (РДК)стверджують, що досягли «поставлених цілей», «розбили загони ФСБ». Натомість, російські силовики заявляють, що «українські диверсійні групи були розбиті, відкинуті на територію України, і ліквідовані з допомогою артилерії».

Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський заявив у ефірі Радіо Свобода, що «близько десятка населених пунктів звільнено від путінського режиму».

«Де є можливості та рішення окопатися, там будуть окопуватись. Якщо буде рішення відступати, якщо справді вони (Росія – ред.) стягнуть якісь незліченні війська, значить, відступатимемо. Тут є «план А», «план Б», «план С». Все залежить від бойової обстановки, але вона змінюється практично щогодини», – розповів він.

Путін це не коментує. А його речник Пєсков каже, що за цей напад відповідальний Київ. Українська влада свою причетність заперечує.

Команда проєкту Cвобода.Ранок зібрала інформацію про це. Дивіться ефір:

Джарилгач. Яка ситуація на морському узбережжі?

Море вздовж узбережжя України заміновано, там є більше 400 сотень морських мін. Про це кажуть в оперативному командуванні «Південь». А підрив цих мін у воді може вражати все живе у радіусі кілометра. Тим часом російські війська з’єднали острів Джарилгач із окупованою материковою частиною Херсонщини і влаштували на території заповіднику військову базу.

Що відбувається на українському узбережжі через російську агресію? Про це у розмові із речницею оперативного командування «Південь».

Коли ж нададуть F-16?

F-16 Україна може отримати вже восени. А першою країною, яка передасть їх Києву, можуть стати Нідерланди.

Про коаліцію винищувачів для України говорили і міністри оборони кран партнерів України.

Про яку кількість винищувачів йдеться та які ще країни можуть передати ці літаки в Україну?

Як Україна намагається «перетягти на свій бік Африку»?

Шість очільників країн Африки запропонують Україні розпочати мирні переговори з Росією, навіть якщо російські війська залишатимуться на українській території. Про це пише агенція Reuters. Тим часом міністр закордонних справ України поїхав вже у друге турне цими країнами- просувати українську формулу миру і сподівається на «африкансько-український ренесанс».

Як у Зеленського планують налагодити співпрацю з африканськими країнами?