Африканські лідери пропонують Києву погодитися на переговори з Москвою без виведення військ РФ

Шість африканських країн пропонують Києву погодитись розпочати мирні переговори з Москвою, навіть якщо російські війська залишатимуться на українській території. Про це пише Reuters із посиланням на заяву президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу.

«По-перше, припинення бойових дій. По-друге, обговорення основ для міцного миру», – заявив президент ПАР.

Посол України в ПАР Любов Абравітова заявила, що президент Володимир Зеленський «дуже чітко дав зрозуміти», що жодних переговорів між Києвом та Москвою не буде доти, доки російські війська не залишать територію України «в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Минулого тижня президент ПАР заявив, що російський лідер Володимир Путін та український президент Володимир Зеленський погодилися прийняти місію африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану врегулювання «російсько-українського конфлікту». Крім ПАР, у мирній ініціативі беруть участь Замбія, Сенегал, Конго, Уганда та Єгипет.