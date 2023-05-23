«Бразильського плану» миру в Україні бути не може, як і «китайського» чи «ватиканського» – Жовква

Президент України Володимир Зеленський готовий вислуховувати будь-які пропозиції, але формула миру для України може бути лише українською. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

«Не може бути «бразильського плану» щодо миру в Україні, «китайського плану», «африканського плану», «ватиканського плану». Оскільки війна відбувається на території України, формула миру має бути лише українська. Президент України готовий вислуховувати будь-які пропозиції. Ті пропозиції вже неодноразово лунали. Але всі ці пропозиції, якщо вони прийнятні для української сторони перш за все, мають увійти у відповідну основу формули миру президента Зеленського», – сказав чиновник президентського офісу.

Питання мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України, було однією з центральних тем дискусій на саміті «Групи семи», який відбувся в японській Хіросімі.

Президент України Володимир Зеленський одразу після прибуття до Хіросіми 20 травня провів зустрічі як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.