Зеленський і Кісіда домовилися про проведення конференції з відновлення України

Україна і Японія планують провести спільну конференцію з відновлення України – про це домовилися під час зустрічі на саміті G7 президент Володимир Зеленський і японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, повідомила пресслужба українського голови держави.

«Сторони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України і залучення до цього процесу приватного бізнесу. Лідери обговорили можливість японських інвестицій у виробництво водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту щодо реалізації української формули миру.

Президент також подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, виділений раніше.

Володимир Зеленський брав участь у саміті «Групи семи» в Японії. Одразу після прибуття до Хіросіми 20 травня він розпочав низку зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

За даними Світого банку, станом на березень 2023 року потреби України на відновлення та відбудову оцінювали в 411 мільярдів доларів.