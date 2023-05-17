Мін’юст: учасниками реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стали 40 країн і ЄС

На сьогодні понад 40 країн та ЄС приєдналися або висловили намір приєднатися до угоди про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та стали учасниками Реєстру збитків, повідомляє Міністерство юстиції України.



«Завдяки нашим спільним зусиллям ми вже маємо міжнародний Реєстр збитків. Це важливий крок для того, щоб постраждалі отримали справедливу компенсацію. Це – надперемога, велике досягнення! Це – один із перших найвагоміших результатів спільних дій країн Європи, всього демократичного світу у справі притягнення РФ до відповідальності та невідворотності сплати компенсацій», – повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Комітет міністрів Ради Європи 12 травня вирішив створити Розширену часткову угоду про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України та Статут, яким керуватиметься Реєстр.



На саміті Ради Європи, що відбувся у Рейк’явіку 16-17 травня, оголосили про створення міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

На саміті президент Франції Емманюель Макрон акликав країни світу долучатися до розробки реєстру. Він буде відкритий для фізичних, юридичних осіб та для уряду України. У реєстрі фіксуватимуться факти про завдані збитки та вимоги про компенсацію.

Світовий банк збільшив оцінку того, скільки Україні необхідно для повоєнного відновлення та реконструкції країни – щонайменше 411 мільярдів доларів, виходячи зі збитків, завданих протягом першого року повномасштабної війни. У вересні 2022 року називалася менша цифра – 349 мільярдами доларів.