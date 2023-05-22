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«G7 став більш українським, ніж очікували»: спецрепортаж із Хіросіми

«G7 став більш українським, ніж очікували»: спецрепортаж із Хіросіми
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«G7 став більш українським, ніж очікували»: спецрепортаж із Хіросіми

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За результатами саміту G7 у японській Хіросімі лідери країн-учасниць погодилися із аргументами президента України Володимира Зеленського , що «формула миру» може бути лише українською.

Про такий підсумок саміту G7 заявили в Офісі президента України. А також про проведення глобального саміту миру, який проанонсували вже на липень і на який президент України запросив очільників провідних держав світу. Україна стала почесним учасником саміту «Групи семи», а тема російсько-української війни була центральною темою обговорення. Окрім зустрічей із очільниками країн G7 Володимир Зеленський мав також переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Євроради Шарлем Мішелем. Про підсумки саміту G7 дивіться у репортажі «Голосу Америки».

Авторка: Юлія Ярмоленко

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