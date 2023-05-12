МЗС Південної Африки викликало посла США після звинувачень у постачанні зброї Росії

Міністерство закордонних справ Південно-Африканської Республіки викликала посла США в Преторії після його заяв про те, що російський корабель був завантажений зброєю та боєприпасами в Кейптауні в грудні 2022 року.

Очільник громадської дипломатії МЗС ПАР Клейсон Мон’єла сказав, що детальна заява буде оприлюднена після зустрічі, а міністр закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор також говоритиме з цього приводу зі своїм американським колегою, державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Посол США Рубен Бріджіті заявив місцевим ЗМІ 11 травня, що був упевнений, що вантажне судно було завантажене зброєю, поки стояло на військово-морській базі в Саймонс-Тауні поблизу Кейптауна упродовж двох днів перед тим, як вирушити до Росії.

Офіс президента Південної Африки Сиріла Рамафоси заявив, що не було надано доказів на підтримку цих звинувачень і що уряд планує провести незалежне розслідування цього питання.

США звинуватили Південну Африку в постачанні боєприпасів Росії через російський корабель, який пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун у Кейптауні в грудні минулого року. За даними ЗМІ, ці звинувачення прозвучали від посла США в Південній Африці Рубена Бріджіті. Як сказав посол, він упевнений, що до трюм судна завантажили зброю на його зворотному шляху до Росії.

Сполучені Штати протягом кількох місяців не раз критично висловлювалися щодо збереження владою ПАР «зручних» відносин з Росією, пише Бі-бі-сі. Вашингтон висловлював стурбованість і щодо участі ПАР у військових навчаннях з Росією та Китаєм.



Під час голосувань ООН представники Південно-Африканської республіки утримувалися від засудження війни Росії проти України. Крім того, Преторія не приєдналася до санкцій США та європейських країн проти Москви за агресію щодо України.