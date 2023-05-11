У ПАР відреагували на звинувачення США у постачанні зброї Росії, висловивши «розчарування тим, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію».



«Загальновідомо, що російське судно під назвою Lady R причалило до Південної Африки. Відтоді почалися звинувачення щодо мети подорожі. Хоча на сьогоднішній день не було надано жодних доказів на підтримку цих звинувачень. Уряд зобов’язався розпочати незалежне розслідування», – йдеться у заяві офісу президента країни.



У заяві також зауважується, що під час нещодавніх зустрічей між південноафриканською делегацією та офіційними особами США обговорювалося питання цього російського судна – сторони досягли домовленості про те, що розслідування продовжать, а розвідувальні служби США нададуть будь-які докази, якими вони володіють.



«Тому викликає розчарування те, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію, яка підриває досягнуте розуміння з цього питання», – додали представники ПАР.



США звинуватили Південну Африку в постачанні боєприпасів Росії через російський корабель, який пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун у Кейптауні в грудні минулого року. За даними ЗМІ, ці звинувачення прозвучали від посла США в Південній Африці Рубена Бріджіті. Як сказав посол, він упевнений, що до трюм судна завантажили зброю на його зворотному шляху до Росії.

Сполучені Штати протягом кількох місяців не раз критично висловлювалися щодо збереження владою ПАР «зручних» відносин з Росією, пише Бі-бі-сі. Вашингтон висловлював стурбованість і щодо участі ПАР у військових навчаннях з Росією та Китаєм.



Під час голосувань ООН представники Південно-Африканської республіки утримувалися від засудження війни Росії проти України. Крім того, Преторія не приєдналася до санкцій США та європейських країн проти Москви за агресію щодо України.