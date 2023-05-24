Мінус гелікоптер, 21 артсистема і три танки – Генштаб ЗСУ про втрати РФ

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 204 760 військових, за останню добу 400 людей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Генштаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:
- 3 792 танків (+3 за останню добу)
- 7 424 бойових броньованих машин (+5)
- 3 339 артилерійських систем (+21)
- 570 реактивних систем залпового вогню(+5)
- 327 засобів протиповітряної оборони
- 309 літаків
- 296 гелікоптерів (+1)
- 2 871 безпілотник оперативно-тактичного рівня(+7)
- 1 015 крилатих ракет
- 18 кораблів
- 6 146 автомобілів і автоцистерн (+7)
- 440 одиниць спеціальної техніки (+7)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».
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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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