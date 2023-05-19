Окупанти з’єднали Джарилгач з материковою Херсонщиною – Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, війська РФ облаштували на острові полігон.



«За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон», – йдеться у повідомленні.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати підтвердження цих даних з інших джерел.

Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у національний природний парк «Джарилгацький». Острів Джарилгач на заході продовжується довгою піщаною косою, яку від суходолу відділяє вузька протока. Лазурне розташоване за 2 км від коси.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени минулого року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.